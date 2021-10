Coronavirus : un État enregistre son premier cas depuis le début de la pandémie

C'est un petit miracle qui aura duré plus d'un an et demi. Le Royaume de Tonga, située en Océanie, a enregistré ce vendredi 29 octobre son tout premier cas de Covid-19. La personne contaminée, un membre de l'équipe olympique, a été testée positive à son retour de Nouvelle-Zélande. Elle était totalement vaccinée.

Le Premier ministre Pohiva Tuionetoa a d'ores et déjà prévenu qu'un confinement de la nation n'était pas à exclure si d'autres personnes venait à être contaminées. Les Tonga, avec ses nombreuses îles, ont mis en place dès le début de la pandémie une politique extrêmement stricte de fermeture des frontières. Moins d'un tiers de la population est complétement vaccinée.

D'autres petits États océaniens ont été jusqu'alors épargné par la pandémie, avec une politique similaire que celle appliquée aux Tonga. Vanuatu et les Îles Salomon rapportent respectivement cinq et 20 cas confirmés depuis mars 2020, et aucun décès, selon les données de l'OMS. Tuvalu, archipel avec un peu plus de 11.000 enregistrements, n'a toujours pas de cas confirmé.