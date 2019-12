Allemagne : un mort et de nombreux blessés dans l'explosion d'un immeuble

L'explosion a retenti peu avant 8 heures dans un immeuble de Blankenburg, dans l'Est de l'Allemagne.

et AFP

publié le 13/12/2019 à 13:50

Les autorités redoutent un lourd bilan. Ce vendredi 13 décembre au matin, une personne est décédée et environ 25 autres ont été blessées lors d'une explosion d'origine encore indéterminée survenue à Blankenburg, dans l'est de l'Allemagne.

Peu avant 8 heures, l'explosion a retenti dans un bâtiment de cette ville de l'est du pays, située entre Hanovre et Leipzig. Un incendie s'est ensuite déclaré, selon la police locale. Le corps de la victime a été découvert dans l'appartement où l'explosion a sans doute eu lieu et la police enquête notamment pour savoir si une fuite de gaz pourrait être à l'origine du drame.

Interrogé par l'AFP, un porte-parole a estimé que le bilan des blessés, certains grièvement, pourrait encore s'alourdir. L'immeuble de préfabriqué comprenant 60 appartements a été évacué, de même qu'un jardin d'enfants situé à proximité.