Allemagne : sa Porsche en or confisquée à cause du risque d'éblouissement

publié le 19/04/2019

Il n'a pas pu profiter longtemps de sa Porsche en or. En Allemagne, un homme de 31 ans s'est vu confisquer sa Porsche, qu'il avait fait recouvrir de feuilles d'or, par la police. Pourquoi ? Parce que cette Porsche brillant de milles feux risquait d'éblouir les automobilistes, rapporte le journal allemand Morgen Post.



Les policiers avaient déjà interpellé le propriétaire de la voiture, vendredi 12 avril, et lui avaient demandé de faire retirer la couche d'or sur la carrosserie. Mais l'automobiliste a décidé de ne pas s'exécuter. Quelques jours plus tard, les policiers tombent à nouveau sur lui.

Cette fois-ci, ils n'y vont pas par quatre chemins et confisquent le véhicule. La Porsche Panamera s'est donc retrouvée sur le parking du commissariat. La condition pour que son propriétaire puisse la récupérer ? Qu'il fasse remorquer sa voiture dans un atelier, pour enlever une bonne fois pour toute sa parure dorée.

Gold-Porsche-Protzer unbelehrbar: Fahrer fährt einfach weiter – wird wieder erwischt https://t.co/xZPS8yVkpk pic.twitter.com/Fjb8eeTMD9 — Hamburger Morgenpost (@mopo) April 12, 2019