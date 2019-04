publié le 19/04/2019 à 11:43

Un garçon âgé de 3 ans a percuté son petit frère de 2 ans, après avoir réussi à démarrer la voiture familiale, à Locarn dans les Côtes-d'Armor. jeudi 18 avril.



Comme le rapportent Ouest France et France 3 Bretagne, il était environ 13 heures ce jeudi quand l'enfant a réussi à démarrer accidentellement le véhicule qui était en prise. Malheureusement, son petit frère se trouvait à proximité et a été percuté par son aîné.

Présents non loin, les parents n'ont rien pu faire pour éviter l'accident. Les Services mobiles d’urgence et de réanimation (SMUR) de Carhaix et de Saint-Brieuc sont intervenus sur place et ont décidé de transporter l'enfant par hélicoptère vers l'hôpital Pontchailloux de Rennes (Ille-et-Vilaine).

Selon Ouest France et France 3, les jours du petit garçon ne seraient pas en danger.