Allemagne : le rédacteur en chef de "Bild" limogé pour comportement "fautif" et une liaison

"Dans le cadre de récentes investigations de presse, de nouvelles preuves du comportement fautif de Julian Reichelt ont été portées à la connaissance de la société", écrit le groupe dans un communiqué. Le groupe de presse Axel Springer a annoncé lundi 18 octobre avoir démis de ses fonctions le rédacteur en chef du tabloïd allemand Bild, accusé de "comportement fautif" en lien avec une relation intime nouée au sein de la rédaction du journal le plus lu du pays.

Âgé de 41 ans, le journaliste à la tête des rédactions en chef du titre avait fait l'objet d'une enquête interne au printemps en étant notamment soupçonné d'avoir promu des femmes avec qui il entretenait des relations, avant de les écarter. Il avait été rétabli dans ses fonctions fin mars, en tandem cette fois avec une journaliste. Il avait "admis le mélange de relations professionnelles et privées, mais nié (tout harcèlement) sous serment", avait alors indiqué le groupe.

Cependant, la direction d'Axel Springer dit lundi avoir "appris que Julian Reichelt ne sépare toujours pas clairement les affaires privées et professionnelles et qu'il a dit des choses fausses à ce sujet devant le conseil d'administration". Le journal le plus lu d'Allemagne ne détaille pas les faits précis qui sont reprochés à son puissant rédacteur en chef, figure controversée du monde journalistique.

Reichelt épinglé par deux enquêtes journalistiques

C'est une enquête du New York Times parue dimanche qui semble avoir précipité la décision du groupe Springer. Selon celle-ci, Julian Reichelt a notamment promu à un poste à responsabilités une jeune journaliste avec laquelle il avait une liaison. "S'ils découvrent que j'ai une liaison avec une stagiaire, je vais perdre mon emploi", lui avait déclaré Julian Reichelt en novembre 2016, selon des propos qu'elle a rapportés à la commission d'enquête interne cités par le quotidien américain.

Dans une autre enquête mise en ligne lundi soir, le magazine Spiegel renouvelle les allégations d'abus de pouvoir déjà formulées à l'encontre du journaliste il y a quelques mois. Sur la base d'entretiens avec "une demi-douzaine de femmes" et leur entourage ainsi que de centaines de SMS et d'e-mails consultés, le magazine affirme que le rédacteur en chef "abordait souvent les jeunes femmes de son équipe éditoriale selon le même schéma : il les félicitait pour leur travail, leur confiait des tâches à responsabilité ou les plaçait dans des postes pour lesquels elles n'étaient pas adaptées".

Une partie de la recherche dont rend compte le Spiegel devait être publiée par un collectif de journalistes d'investigation, mais leur éditeur Dirk Ippen, un magnat de la presse allemande, a renoncé à cette parution, causant l'indignation lundi des auteurs de l'article. "Nous devons faire très attention à ne pas donner l'impression que nous voulons nuire économiquement à un concurrent", a justifié l'éditeur, affirmant n'avoir subi aucune pression.

Un limogeage pour préserver la réputation du groupe

Julian Reichelt sera remplacé à la tête de Bild par Johannes Boie, jusqu'alors rédacteur en chef de l'hebdomadaire conservateur Welt am Sonntag, autre titre du groupe Springer. Tiré à environ 2 millions d'exemplaires, Bild, créé en 1952, a misé sur les faits divers, les sports et l'actualité des célébrités pour devenir le premier quotidien allemand.

Axel Springer a annoncé en août le rachat du site d'informations américain Politico, l'acquisition la plus importante de son histoire, en lien avec sa stratégie de développement numérique. Dans le cadre de cet ancrage aux États-Unis, "le nouveau propriétaire de Politico ne pouvait se permettre un dommage important à sa réputation", estime le quotidien Handelsblatt pour expliquer l'éviction de Julian Reichelt.