Étienne Mougeotte, ancien dirigeant de TF1, est mort

Étienne Mougeotte est décédé ce jeudi 7 octobre, à l'âge de 81 ans. Sa famille a annoncé son décès en fin d'après-midi, auprès de nos confrères d'Europe 1, où il a notamment exercé en tant que directeur de l'information. L'information a par la suite été confirmée par l'AFP.

Originaire de Charente, où il est né en 1940, Étienne Mougeotte a débuté sa carrière journalistique auprès du Paris-Normandie. Il opte ensuite pour la radio, plus précisément Europe 1. À partir de 1987, il rejoint les rangs de TF1 où il devient le numéro 2 de la chaîne, derrière Patrick Le Lay. Vingt ans plus tard, il dirige les rédactions du Figaro avant de devenir directeur général de Radio Classique, entre 2012 et 2018.

Les hommages au patron de presse ne sont pas fait attendre sur les réseaux sociaux. "Rigoureux, inventif, programmes et infos. Avec Patrick le Lay, on lui doit le succès immédiat de la chaîne", a tweeté le présentateur emblématique de TF1, Jean-Pierre Foucauld qui salue un "patron exigeant et ami". Jean-Pierre Pernault rend hommage à un "énorme professionnel de la télé, journaliste dans l’âme, passionné par la vie", à qui il "doit tout".