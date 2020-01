Allemagne : empoisonné par un collègue, il décède après trois ans de coma

et AFP

publié le 11/01/2020 à 04:27

Un Allemand de 26 ans, empoisonné en 2016 par un collègue condamné à la réclusion à perpétuité, est mort après plus de trois années de coma, a indiqué, vendredi 10 janvier, le tribunal régional de Bielefeld. Ce jeune Allemand, âgé de 26 ans, avait été empoisonné en 2016 par un collègue de travail. Il avait mangé un sandwich saupoudré par un collègue d'une poudre mélangeant plomb, mercure et cadmium.

La victime, employé dans une usine, était dans un état végétatif depuis 2016 et souffrait de graves lésions cérébrales irréversibles. Au procès, la famille de la victime avait témoigné des souffrances endurées depuis 2016 : l'homme s'était plaint d'engourdissements dans les doigts et disait ressentir une intense fatigue, avant de ne plus pouvoir marcher puis de tomber dans le coma.



L'auteur de l'empoisonnement, âgé de 57 ans, avait été condamné en 2019 à la réclusion à perpétuité avant de faire appel de cette condamnation. Il aurait empoisonné nourriture et boissons de ses collègues pour étudier, "à la manière d'un scientifique", les effets de ces éléments chimiques sur le corps humain, ont rapporté des médias allemands, citant des entretiens en prison avec des psychologues.