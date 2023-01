Allemagne : ces multiples gaffes qui ont entraîné la chute de la ministre de la Défense

Sa situation était devenue intenable. La ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht, qui a multiplié les gaffes durant son mandat, a annoncé sa démission lundi 16 janvier. "J'ai demandé aujourd'hui au chancelier de me relever de mes fonctions de ministre de la Défense", indique-t-elle dans un communiqué.

"La focalisation des médias sur ma personne pendant des mois ne permet guère d'établir des rapports et des discussions objectifs sur les soldats, la Bundeswehr (l'armée allemande) et les orientations de la politique de sécurité dans l'intérêt des citoyens allemands", déplore-t-elle dans un communiqué", justifie-t-elle.

À 57 ans, cette membre du Parti social-démocrate (SPD) était vivement critiqué depuis pour des propos controversés sur la guerre en Ukraine. "Une guerre fait rage au milieu de l'Europe. J'ai pu en tirer de nombreuses impressions particulières", glissait la ministre au sujet de l'invasion russe, évoquant "beaucoup, beaucoup de rencontres avec des gens intéressants et formidables". "Pour cela, je dis un grand merci".

Une ministre raillée

En janvier 2022, déjà, la ministre avait été fustigée pour avoir annoncé l'envoi de 5.000 casques à l'Ukraine, qui réclamait dans le même temps des armes lourdes pour se prémunir d'un possible conflit avec la Russie.

Une vidéo dans laquelle elle présentait ses vœux début janvier lui avaient aussi valu railleries et critiques. La ministre y apparaissait dans le centre de Berlin, décoiffée par des bourrasques de vent, en train d'évoquer la guerre en Ukraine entre deux explosions de pétards et de feux d'artifices, particulièrement prisés des Allemands pour fêter la nouvelle année.

Selon un récent sondage mené auprès de 5.000 personnes par l'organisme Civey, 77% des Allemands étaient favorables à son départ, seulement 13% souhaitant son maintien. Cette démission intervient au moment où l'Allemagne est de nouveau sous pression pour livrer des chars à l'Ukraine.

