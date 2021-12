Quelques jours après le drame survenu au sud de Berlin, les premières zones d'ombre de l'enquête commencent à se révéler. Pourquoi un père de famille aurait-il tué sa femme et ses trois enfants pour un passe sanitaire ?

Dans une lettre rédigée avant le drame, il raconte avoir fabriqué un faux certificat de vaccination pour sa femme. Mais problème, l'employeur de celle-ci se serait aperçu de la supercherie et aurait décidé de "mener une enquête", a affirmé un porte-parole du parquet de Cottbus.

Face à cette enquête, l'homme aurait craint d'aller en prison et de perdre ses enfants. "Le père s’attendait à ce que lui et sa femme soient placés en détention et que les enfants leur soient retirés", explique le parquet de Cottbus. Selon le tabloïd berlinois B.Z., le père de famille n’était pas connu des services de police et la famille n’a jamais eu affaire au bureau de la protection de la jeunesse.

Depuis deux semaines, en plus de la contrefaçon, la possession et l’utilisation de certificats de vaccination contrefaits constituent un délit pénal en Allemagne. Mais au vu de l'absence de casier judiciaire, la famille aurait seulement écopé d'une amende, selon Alexander Pabst, avocat en droit pénal à Berlin, interrogé par le quotidien Bild.