En Allemagne, ça y est, les tractations sont terminées. Les sociaux-démocrates, les verts et les libéraux sont en ordre de marche pour gouverner et prochainement entamer l'ère post-Merkel. "La coalition est sur pied", vient d'annoncer le futur chancelier Olaf Scholz.

Et d'abord, la répartition des ministères entre le SPD (centre-gauche), les Verts et le FDP (à droite). Un "super" ministère économie, énergie et climat, mais aussi les Affaires étrangères. Pour les verts, c'est d'ailleurs la numéro 1 des Verts Annalena Baerbock qui devient chef de la diplomatie allemande. Cinq ministères au total pour les verts.

Les cordons de la bourse, les finances, prestigieux maroquin, échoit au libéral Christian Lindner. Quant au programme : austérité budgétaire, fin du charbon en 2030, légalisation du cannabis récréatif vendu dans des magasins sous licence, entre autres...

Légalisation du cannabis

La nouvelle coalition gouvernementale a en effet indiqué vouloir légaliser le cannabis, dont la vente dans des "magasins agréés" sera réservée "aux adultes". "Nous introduisons la distribution contrôlée de cannabis aux adultes à des fins de consommation dans des magasins agréés", annonce le contrat de gouvernement présenté mercredi par les trois partis de la coalition.

Cette mini-révolution dans le pays "permettra de contrôler la qualité, d'empêcher la transmission de substances contaminées et de garantir la protection de la jeunesse", précise le document, ajoutant que "l'impact social de la loi" serait évalué après quatre ans.