Algérie : séisme peu profond et de magnitude 6 au large du pays

publié le 18/03/2021 à 06:31

La terre a tremblé en Algérie. Selon l'Institut américain de géophysique (USGS), un séisme peu profond et de magnitude 6 s'est déclenché dans la nuit du mercredi 17 mars au jeudi 18 mars au large de l'est de l'Algérie. Selon la Protection civile algérienne, le tremblement de terre a suscité un mouvement de panique mais aucun mort n'est à déplorer. Elle affirme dans un communiqué de sa direction que "La Protection civile rassure les citoyens qu'il n'y a pas de pertes en vies humaines ou de pertes matérielles importantes".

Le tremblement de terre s'est produit à 20 kilomètres au nord-est de la ville de Béjaïa à 01h04 locale jeudi, à une profondeur de 10 kilomètres, selon l'USGS. Peu après, deux répliques de magnitude 5,2 et 4,7 lui ont succédé. L'épicentre a été localisé à 28 kilomètres au Nord-Est de Cap-Carbon, à Béjaïa, a précisé le Centre algérien de recherche en astronomie astrophysique et géophysique (CRAAG) dans un communiqué. Une première secousse de magnitude 4 degrés sur l'échelle de Richter avait été enregistrée mercredi à 20h38 dans la même wilaya (département), selon ce centre.

Pris de panique, des habitants se sont précipités dans la rue, selon des témoignages sur les réseaux sociaux. Dans la préfecture de Jijel, à une cinquantaine de kilomètres à l'est de Béjaïa, "cinq personnes ont eu des fractures ou des entorses suite à la panique. L'une d'elles a sauté du premier étage et a été hospitalisée". Le site Béjaïa.info a publié des photos de maisons fissurées et de gravats dans les rues et a écrit : "Des dégâts matériels mais pas de pertes humaines".