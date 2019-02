publié le 23/02/2019 à 14:49

Les rues d'Alger ont été le théâtre d'une forte mobilisation contre un nouveau mandat du président Abdelaziz Bouteflika, vendredi 22 février. Si aucun incident majeur n'a été signalé, la police annonce samedi que 41 personnes ont été interpellées, dont 38 à Alger où quelques heurts ont eu lieu entre la police et des manifestants qui tentaient de rejoindre la présidence de la République.



Ces personnes ont été arrêtées "pour troubles à l'ordre public, actes de vandalisme, dégradation des biens, violence et voies de fait", selon un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Ce nombre d’arrestations est faible au regard de la forte mobilisation vendredi 22 février et semble confirmer que la police a largement toléré les marches. Dans la capitale, où les manifestations sont strictement interdites depuis 2001, des milliers de personnes ont pourtant défilé. Selon une source sécuritaire algérienne qui s'est confiée à l'AFP, quelque 20.000 manifestants ont été recensés sur l'ensemble du territoire national, dont plus de 5.000 à Alger et 4.000 à Béjaïa (environ 200 km à l'est de la capitale).

Abdelaziz Bouteflika veut un 5e mandat

Les appels à la mobilisation se sont répandus notamment sur les réseaux sociaux après l'annonce d'une nouvelle candidature du président Bouteflika pour un cinquième mandat à la tête du pays. Abdelaziz Bouteflika, âgé de 81 ans, est au pouvoir depuis 1999.



Victime en 2013 d'un accident vasculaire cérébral (AVC) qui l'a depuis cloué dans un fauteuil roulant, n'apparaît plus que rarement en public. "Selon toutes les informations que j'ai collectées, il est dans l'incapacité totale d’exercer une mission de président de la République. En revanche il est conscient", a déclaré sur RTL Mohamed Sifaoui qui a pu s'entretenir avec des fonctionnaires algériens soucieux de voir le pays sortir du marasme.