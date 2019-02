et AFP

Le 9 février 2019, le Front de libération nationale a officiellement investi Abdelaziz Bouteflika comme candidat pour briguer un nouveau mandat à la tête de l'Algérie. Alors que les manifestations sont officiellement interdites depuis 2001, de nombreux Algériens sont descendus dans les rues d'Alger ce vendredi 22 février.



"Pas de 5e mandat", "Ni Bouteflika, ni Saïd" (frère du chef de l'Etat, souvent perçu comme son successeur potentiel), ont scandé les manifestants. Une majorité de jeunes ont ainsi défilé autour de la place de la Grande Poste, en plein centre de la capitale algérienne.



"Pouvoir assassin!", "Ouyahia, dégage !", ont exprimé les protestataires, en référence au Premier ministre Ahmed Ouyahia, un fidèle de Bouteflika dont il dirige le gouvernement pour la troisième fois. La police, déployée en nombre, n'est pas intervenue immédiatement, se contentant de bloquer l'accès à la place de la Grande Poste. Un cortège s'est dirigé vers la présidence, à environ 4km de la place, mais s'est retrouvé bloqué à mi-chemin, la police en interdisant tous les accès.



Plusieurs autres rassemblements ont été signalés dans la journée notamment à Tizi Ouzou et à Béjaïa (nord), à Annaba (nord-est) ou Ouargla (est), selon des sites d'information algériens.

Une santé fragile mais une volonté d'acier

Diminué par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral (AVC) dont il a été victime en 2013, Abdelziz Bouteflika brigue son cinquième mandat consécutif. Depuis 2004, il est systématiquement réélu au premier tour avec plus de 80% des suffrages exprimés.

Dans un message adressé à ses concitoyens, le Président algérien a devancé les critiques sur son état de santé, qui selon certains de ses opposants le rend inapte à gouverner. "Bien sûr, je n'ai plus les mêmes forces physiques qu'avant (...) mais la volonté inébranlable de servir la Patrie ne m'a jamais quittée et elle me permet de transcender les contraintes liées aux ennuis de santé", a-t-il écrit. La présidence algérienne a annoncé qu'il se rendrait dimanche 24 février à Genève pour des "examens médicaux périodiques".