Algérie : après plus de 25 ans d'interdiction, la chasse à nouveau autorisée

et AFP

publié le 13/09/2020 à 22:13

Le gouvernement algérien a annoncé la réouverture sur son territoire de la chasse. Cette pratique avait été suspendue au début des années 90, en pleine période de guerre civile.

La chasse reprendra "à partir du 15 septembre jusqu'au 15 février, après plus de 25 ans de suspension en raison de la situation sécuritaire qu'a connue le pays durant les années 1990", a déclaré le ministre de l'Agriculture Abdelhamid Hamdani, cité par l'Agence officielle APS.

Il a expliqué que cette activité permettra de "contribuer à la préservation de l'équilibre écologique et biologique et des richesses naturelles, à lutter contre la chasse anarchique ainsi qu'à la promotion de cette activité et la consécration de son rôle dans le développement de l'économie nationale".

Le directeur général des forêts (DGF), Ali Mahmoudi, a annoncé que 5.000 permis d'habilitation à la chasse ont été ainsi attribués, marquant la réouverture officielle de la chasse en Algérie.

Une prolifération du sanglier

Au début des années 1990, les raids des groupes armés islamistes qui volaient les fusils des villageois afin d'armer leurs maquis, avaient poussé les autorités à confisquer les armes et à suspendre toute activité de chasse dans le pays.

L’interdiction de la chasse avait entraîné des conséquences sur la faune algérienne : les autorités constataient une prolifération du sanglier. Des dérogations avaient été autorisées par les préfets afin de mener des battues et de réduire le déséquilibre.