Trois lions, confisqués en octobre à un zoo du sud de l'Albanie où ils vivaient dans des conditions déplorables, ont été transportés par la route mardi 7 mai vers les Pays-Bas, a indiqué l'association qui a organisé leur sauvetage.



"Lensi, Boby et Zhak, âgés d'une quinzaine d'années, après un passage provisoire dans le zoo de Tirana, seront à Felida Big Cat Centre aux Pays-Bas, jusqu'à leur convalescence complète", a indiqué à Saimir Shehu, un responsable albanais du projet Quatre Pattes, une organisation internationale de défense des animaux. Depuis qu'ils avaient été confisqués au zoo de Fier, ils avaient été accueillis à celui de Tirana.

Mais "les lions avaient besoin de soins médicaux spécialisés et le zoo de Tirana où ils se trouvaient dans des cages ne pouvait pas leur offrir des conditions optimales", a-t-il expliqué.

Les lions sont en bonne santé physiques mais manifestent des troubles du comportement sans doute dus aux conditions de vie inappropriées dans le petit parc animalier, entouré d'immeubles à Tirana.



Les responsables du projet décideront, selon les résultats de leur réadaptation aux Pays-Bas, de les y garder ou de les envoyer en Afrique du Sud.

Onze animaux sauvés du zoo

Les autorités albanaises étaient intervenues en octobre dernier dans un zoo privé pour sauver onze animaux dont trois lions qui y étaient gardés dans des conditions de vie "infernales", selon des ONG. Ce sont des représentants de l'organisation Quatre Pattes qui avaient tiré la sonnette d'alarme après avoir visité le zoo en juillet.



Lensi, un des trois lions avait une infection grave à l’œil et risquait de devenir aveugle. Les deux autres manifestaient de graves troubles comportementaux et avaient aussi besoin de soins supplémentaires.



Outre les trois lions, un ours, un zèbre, plusieurs cerfs, des antilopes et des renards partageaient le même sort dans le zoo de Fieri qui a été depuis fermé par les autorités. L'ours a été accueilli en Allemagne, le zèbre est mort lors du transport vers le zoo de Tirana, les antilopes sont en bonne santé alors que les renards ont été laissés en liberté.