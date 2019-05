publié le 02/05/2019 à 20:12

D'énormes embouteillages ont surpris les habitants de Guwahati, une ville indienne située dans l'état de l'Assam, au nord-est du pays. Et la cause est tout aussi étonnante. Un éléphant a paralysé la circulation mardi 30 avril, en déambulant notamment dans l'une des artères principales de cette commune qui compte plus de 800.000 habitants.



L'animal, un éléphant mâle venu d'une réserve voisine, n'a pas fait de victime. Suivi à distance par des policiers et des gardes forestiers, il a juste poussé quelques voitures lors de son passage, avant d'être endormi dans la soirée. "Cela a été compliqué de l'endormir dans des rues embouteillées, au milieu des curieux", a déclaré le responsable du service des forêts dans l'Assam, A. M. Singh. "Nous avons pris le plus grand soin pour ne pas l'effrayer et c'est pourquoi il n'y a aucun dégât", a-t-il ajouté.

La balade du mammifère pesant plusieurs tonnes et dont l'âge est estimé à 11 ans, a en effet provoqué la curiosité des conducteurs, qui n'ont pas hésité à stopper leurs véhicules pour le photographier avec leurs téléphones.

L'éléphant a par la suite été transporté au zoo à Guwahati avant d'être relâché mercredi 1er mai au matin dans la réserve d'Amsang d'où il s'était échappé.

Wild elephants were spotted searching for food at different places in Guwahati. #UserGeneratedContent (@manogyaloiwal)

More Videos: https://t.co/FAHzdk9TO8 pic.twitter.com/PXQLyF7YRy — India Today (@IndiaToday) 30 avril 2019