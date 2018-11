Interdit d'espace aérien russe, un vol Air France contraint de faire demi-tour

et Claire Gaveau

publié le 02/11/2018 à 12:10

Une histoire quelque peu inhabituelle. Les 343 passagers d'un vol Air France ont vécu une drôle de mésaventure jeudi 1er novembre. Alors que tout se passait absolument normalement, l'avion dans lequel ils se trouvaient a été contraint de faire demi-tour.



Six heures après le décollage de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, le commandant de bord a alors coupé la tranquillité des passagers de ce vol entre Paris et Hô-Chi-Minh. Ce dernier a annoncé qu'ils allaient devoir retourner à la case départ puisque l'avion ne pouvait emprunter l'espace aérien russe.

Malgré les nombreuses explications du pilote, qui a martelé que ce vol était régulier, la Russie n'a rien voulu savoir. Une situation qui interroge les nombreux passagers à bord. "On était surpris, je n'avais jamais entendu ça, les autres passagers non plus", explique une jeune femme au micro d'Europe 1.

Une situation jamais vécue

Même les agents Air France sont pris au dépourvus et ne peuvent apporter de réponses concrètes alors que la compagnie n'avait jamais connu pareille situation. Malgré tout, une possibilité se dessine ce vendredi 2 novembre. Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, toutes les routes aériennes ont changé, comme le veut la procédure. Cela aurait pu entraîner un bug informatique.



Cependant, rien n'est sûr à l'heure actuelle. Une enquête est en cours pour déterminer les raisons précises de cette mésaventure. La moitié des passagers a finalement pu se rendre au Vietnam dans la journée alors que les autres ont été hébergés en attendant un prochain vol.