publié le 08/07/2019 à 20:05

Le nonce apostolique Luigi Ventura est visé par quatre plaintes pour agressions sexuelles, des plaintes déposées par des hommes. Le représentant du Pape en France vient de voir son immunité diplomatique levée. Cela relance l'enquête ouverte en février dernier par le Parquet de Paris, qui était au point mort, puisque l'immunité empêchait les policiers de convoquer le septuagénaire.

"Je suis très soulagé, et très surpris aussi, explique Mathieu de la Souchère, l'un des quatre plaignants, au micro de RTL. Cela fait six mois que l'on nous explique que cette immunité ne sera pas levée parce que ça n'est pas la coutume et qu'on ne veut pas créer de précédent."

"Parce que nous, victimes, nous nous sommes déplacées, nous sommes allées à Rome, nous avons rencontré, argumenté, parlé, expliqué ce qui nous est arrivé, on en arrive à cette décision qui est une première mondiale, a déclaré l'employé de la mairie de Paris.

"Cela nous garantit un procès et une enquête justes et équitables face à un justiciable comme tous les autres", s'est encore réjouie la victime présumée. Il avait raconté sur RTL avoir subi "à trois reprises des agressions sexuelles", alors qu'il accueillait Monseigneur Luigi Ventura lors d'un événement à la mairie de Paris.