Afrique du Sud : une femme accouche de dix bébés, un record mondial

publié le 10/06/2021 à 23:32

C'est un heureux évènement qui fera date. Mardi 8 juin, une femme de 37 ans originaire de Pretoria, en Afrique du Sud, a mis au monde dix enfants lors du même accouchement, ce qui constitue un nouveau record mondial. Le précédent record datait du mois de mai dernier lorsqu’une femme d’origine malienne avait accouché de neuf bébés.

Comme l'indique le média Independent Online et l'a repéré Ouest-France, Gosiame Thamara Sithole, cette mère de famille avait été informée en fin d'année dernière, lors d'une visite à la maternité, qu'elle attendait six enfants. "J’en doutais. J’étais convaincue que ce serait des jumeaux ou des triplés, pas plus que ça. Quand le médecin me l’a dit, j’ai pris le temps d’y croire. Même quand j’ai vu les scans, je n’y ai pas cru" avait-elle alors indiqué.

Celle qui explique avoir éprouvé des douleurs pendant sa grossesse, ainsi que des difficultés à dormir, a finalement accouché de dix enfants, après 29 semaines de grossesse. De son côté, le médecin qui s'occupe des nourrissons a expliqué qu'ils passeraient les prochains mois dans des couveuses, car leur état de santé est "très fragile".