Afghanistan : "Macron doit tendre la main à ceux qui ont aidé notre pays", plaide Me Ory

La situation continue de se dégrader en Afghanistan, où les Talibans ont investi Kaboul, la capitale, dimanche 15 août. De nombreux Afghans craignent plus que jamais pour leur vie, notamment ceux qui ont collaboré avec l'armée française et le gouvernement. Ces derniers appellent la France à leur venir en aide et sont notamment soutenus par l'association des interprètes et auxiliaires afghans de l'armée française.

Selon maître Antoine Ory, membre du collectif d'avocats de cette association, "Emmanuel Macron doit tendre la main à ces personnes qui ont aidé notre pays", alors que ces dernières constituent "des cibles de choix, toutes désignées, par les Talibans pour assoir leur autorité". "Ils ont extrêmement peur et craignent vraiment pour leur vie", explique-t-il.

Au total, la France a employé 800 Afghans en tant qu'interprètes et auxiliaires. Si 300 d'entre eux ont pu rentrer par la voie diplomatique ou juridique, "approximativement une centaine de personnes sont encore à Kaboul", estime l'avocat.

Après des années de batailles juridiques avec l'armée française et le tribunal administratif, Antoine Ory espère que l'allocution d'Emmanuel Macron, prévue lundi à 20 heures, permettra de débloquer la situation de ceux dont "la France n'a pas hésité à se servir". Il réclame notamment que ces Afghans soient rapatriés et protégés, tandis que les laisser dans leur pays "les vouerait à une mort certaine".