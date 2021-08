Afghanistan : "Je n'ai pas beaucoup d'espoir sur mon sort", confie une étudiante

Kaboul est tombé aux mains des talibans en Afghanistan. "Ils ont gagné" a déclaré le président Ashraf Ghani, qui a d'ailleurs fui le pays. Plusieurs représentants des insurgés ont même poussé les portes du palais présidentiel. Les Nations Unies vont convoquer un conseil de sécurité ce lundi 16 août. Elles s'inquiètent notamment pour le droit des femmes, durement acquis ces vingt dernières années.

Patchama, une étudiante afghane confie son angoisse : "Les talibans célèbrent leur victoire dans les rues, mais pour moi et mes amies, il y aura des conséquences. D'ailleurs, beaucoup tentent de fuir la ville. En tant que femme, je suis perdue. Je n'ai pas beaucoup d'espoir sur mon sort. Je vais peut-être devoir arrêter mes études. Il y aura des restrictions de mobilité, des restrictions sur notre vie sociale. Nous n'aurons plus le droit d'entrer à l'université. D'ailleurs, elle est déjà fermée. Je me demande si cela annonce le retour des études islamiques pour les Afghans. Ils voudront que les femmes restent à la maison. Je ne sais pas quoi faire. Je n'ai pas assez d'espoir pour penser à l'avenir aujourd'hui. Le futur sera sombre..."