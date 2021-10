Afghanistan : les émouvantes retrouvailles de Fawad et sa famille, de retour en France

Enfin, des retrouvailles très émouvantes tout à l'heure dans le hall de Roissy. Celles de Fawad et de sa famille que RTL avait suivi pendant plusieurs semaines et dont nous vous reparlions lundi. Cet ex-interprète de l'armée française en Afghanistan attendait le retour de sa femme et de ses trois enfants toujours bloqués dans le pays. Et tout à l'heure, il est arrivé de Rennes à l'aéroport pour les serrer dans ses bras.

Cent fois les portes automatiques se sont ouvertes. "C'est stressant. Franchement", admet-il. Cela fait déjà une heure d'attente. Finalement, derrière un tas de bagages, sa femme et ses trois enfants arrivent. Fawad n'a plus vraiment de mot. Il les embrasse, les enlace. Epuisée, la maman se sent soulagée : "Je rejoins mon mari. J'étais trop triste en Afghanistan parce qu'on avait très peur des talibans".

Fawad écoute son épouse, heureux : "Je vois que du bonheur. Ma femme, mes enfants, ils sont tout pour moi. Donc, je suis vraiment heureux et content". La famille a ensuite pris la direction de Rennes, terminus de deux mois d'angoisse.