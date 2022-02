Afghanistan : le petit Haidar est coincé dans un puits deux jours

Dans le Sud-Est de l'Afghanistan, un petit garçon de 9 ans est coincé depuis mardi 15 février 2022 dans un puit d'une profondeur de 25 mètres. Les circonstances de la chute ne sont pas encore connues à ce stade. Une opération est actuellement en cours pour tenter de sauver l'enfant, prénommé Haidar et vêtu d'un pull bleu.

Abdullah Azzam, secrétaire du vie-Premier ministre Abdul Ghani Baradar a déclaré dans un tweet que pour secourir l'enfant, "une équipe est là avec une ambulance, de l'oxygène et d'autres choses nécessaires". La santé de l'enfant est "bonne" et il "demande parfois de la nourriture et de l'eau".



Depuis jeudi 17 février, des vidéos du petit Haidar sont diffusées sur les réseaux sociaux. On le voit assis coincé dans le puits, les épaules contre la paroi. Il peut bouger légèrement le haut de son corps. L'enfant pleure et gémit dans une des vidéos. Dans une autre, on l'entend parler avec son père "Haidar, parle avec moi, nous essayons de te faire sortir. Est-ce que ça va mon fils? Parle avec moi et ne pleure pas, nous travaillons pour te sortir". Le fils lui répond "d'accord, je vais continuer à parler".

Les sauveteurs ont commencé à essayer d'accéder au puits. Ahmadullah Wasiq, l'un des porte-parole des talibans au pouvoir, explique que les secours "travaillent pour s'assurer que l'enfant ne soit pas blessé par l'effondrement du puits", assurant que "le ministère de la Défense est prêt à livrer du matériel par hélicoptère si nécessaire".

Ce drame rappelle l'accident du petit Rayan. Début février, au Maroc, l'enfant de 5 ans était lui aussi tombé au fond d'un puits asséché. Après cinq jours de mobilisation des sauveteurs, le petit Rayan avait été retrouvé sans vie. Cet accident avait provoqué une émotion sur les réseaux sociaux au Maroc et dans le monde entier.