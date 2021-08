Afghanistan : le prince Harry, vétéran du conflit, appelle à l'entraide

Si la situation en Afghanistan fait trembler le monde et inquiète l'opinion publique, elle est tout particulièrement sensible pour les anciens soldats de la coalition occidentale qui ont été déployés dans ce pays ces dernières années. Le plus médiatique de ces vétérans, le prince Harry, n'a pu s'empêcher de commenter la prise de Kaboul par les talibans.

"Ce qu'il se passe en Afghanistan trouve une résonance dans les esprits des membres de la communauté des Invictus Games (Jeux olympiques des vétérans lancés par le prince Harry, ndlr), a-t-il fait savoir dans un communiqué. Bon nombre des pays participants et des compétiteurs de la famille des Invictus Games sont liés par une expérience commune de service en Afghanistan au cours des deux dernières décennies et, depuis plusieurs années, nous participons aux côtés de l’équipe afghane des Invictus Games. Nous encourageons tous les membres du réseau Invictus, et l’ensemble de la communauté militaire, à s’entraider", conclut-il.



L'époux de Meghan Markle a servi dix ans au sein de l'armée britannique et a été déployé à deux reprises en Afghanistan. Le prince Harry avait déclaré en 2013 qu'il avait tué plusieurs talibans au cours de sa mission en Afghanistan, en tant qu'artilleur (mitrailleur) à bord d'hélicoptères Apache. "Nous tirons quand il le faut, nous prenons une vie quand il faut en sauver une, même si nous sommes avant tout une force dissuasive, avait expliqué le petit-fils de la reine Elizabeth II. S'il y a des gens qui veulent faire du mal à nos hommes, alors nous les mettons hors jeu",

Le prince Harry avait fait polémique lorsqu'il a parlé de "joie" et comparé ses activités à des jeux vidéo. "Je suis l'une de ces personnes qui adorent jouer à la PlayStation et la Xbox, donc j'aime penser que je suis probablement assez utile avec mes pouces", avait-il déclaré en avouant avoir tué depuis son cockpit. Les talibans ont répliqué en évoquant d'éventuels "problèmes mentaux" du prince. Ils avaient également menacé d'enlever et de tuer le prince Harry. Ce dernier, cible privilégiée et symbolique, était accompagné d'agents du SO14, le service de protection royal, chargés de sa protection.