et AFP

publié le 27/10/2018 à 08:06

Angela Merkel et Emmanuel Macron ne sont vraiment pas sur la même longueur d'ondes. Alors que le chef de l'État français a estimé que les ventes d'armes n'ont "rien à avoir avec Jamal Khashoggi", le journaliste tué en Arabie Saoudite, et qu'il ne "fallait pas tout confondre", la chancelière allemande a de son côté annoncé la suspension de la vente d'armes à destination de Riyad.



Elle a expliqué depuis Prague que Berlin ne fournirait pas d'armes à l'Arabie Saoudite tant que les dessous du meurtre du journaliste n'étaient pas "éclaircis". "Le cas du journaliste Khashoggi est naturellement quelque chose d'incroyable, je l'ai dit hier au roi saoudien dans le cadre de notre entretien téléphonique", a dit Angela Merkel lors d'une conférence de presse donnée avec le Premier ministre tchèque Andrej Babis.

L'Arabie Saoudite sommée d'agir au Yémen

"De notre côté, nous avons dit qu'il faut éclaircir ce qui constituaient les dessous de ce crime horrible et jusque-là nous n'allons pas fournir d'armes à l'Arabie Saoudite", a-t-elle poursuivi. "J'ai aussi dit ce qui me tient beaucoup à cœur, à savoir que l'Arabie Saoudite doit tout faire pour résoudre la situation humanitaire urgente au Yémen. Il y a en ce moment des millions de personnes en proie à la faim, nous sommes témoins de l'une des plus grandes catastrophes humanitaires", a encore insisté la chancelière.

En visite à Bratislava, Emmanuel Macron a de son côté qualifié de "pure démagogie" le fait "d'arrêter les ventes d'armes". Le chef d'État français plaide lui pour "une réponse européenne, dans tous domaines" mais seulement "une fois les faits établis".