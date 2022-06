Affaire Kevin Spacey : de quoi l'acteur américain est-il accusé?

Le sujet du jour. Connu pour ses rôles dans House of Cards, American Beauty ou encore Usual Suspects, Kevin Spacey se montre depuis 2017, sous un tout autre jour. L'acteur, âgé de 62 ans, est poursuivi pour quatre agressions sexuelles sur trois hommes, dont les noms n’ont pas été rendus publics. Les faits couvrent une période de huit ans, soit de 2005 à 2013. La star peut rester libre en attendant sa comparution le 14 juillet à Londres, a ordonné un juge à l’issue d’une première audience consacrée à cette affaire.

Pourquoi en-t-on parle ? Que lui est-il reproché ? Que risque-t-il au Royaume-Uni ?



Analyse. "Quatre chefs d'agressions sexuelles sur trois hommes différents entre 2005 et 2013. C'est pendant la période où Kevin Spacey est le directeur artistique, entre 2004 et 2015, d'un théâtre qui est très prestigieux dans le sud de Londres, qui s'appelle The Old Vic. Plus précisément, il y a deux agressions sexuelles qui lui sont reprochées en mars 2005 à Londres, sur un seul plaignant qui est aujourd'hui âgé d'une quarantaine d'années. Puis, une autre agression en août 2008, sur un homme qui a désormais la trentaine, toujours dans la capitale britannique. Ce plaignant accuse aussi l'acteur de l'avoir forcé à participer à une activité sexuelle avec pénétration, sans consentement", explique Marie Billon, correspondante RTL à Londres.





