20 ans de l'euro : la monnaie unique a-t-elle fait bondir les prix ?

L'euro fête ses 20 ans. La monnaie unique européenne est toujours accusée d’avoir fait grimper les prix ou au moins d’avoir dissimulé une inflation importante. Les sondages sont sans appel. Quand on leur pose la question, presque tous les Français disent que les prix ont plus augmenté avec l’euro qu’avec le franc.

Et bien, c'est tout à fait faux. De 2002 à 2020, l’augmentation des prix a été de 29% en France, soit un peu plus de 1% par an en moyenne. 2021 connaîtra sans doute des prix plus élevés notamment en raison de la poussée inflationniste qu’on observe depuis quelques mois à cause de la pandémie.

Sur la période d’avant, entre 1986 et 2001, la hausse des prix avait été de 40%, donc bien supérieure. Et sur la période encore antérieure, de 1975 à 1985, en franc également, la hausse des prix avait été de 425%. Pour résumer, les 20 ans de l'euro ont été marqués par une période de sagesse des prix tout à fait inhabituelle.

Hausse des prix du pain et du tabac

Alors comment expliquer ce sentiment général de hausse des prix depuis le passage à l'euro ? Certains prix ont-ils beaucoup plus augmenté que les autres ? On parle toujours de la baguette de pain…

La hausse du prix du pain est en effet un peu plus forte que celle de l'indice : + 36%. Mais ce n’est rien à côté des fruits : +56%, ou du tabac + 230% sur vingt ans. Côté services, la réparation automobile a fait un bond de 70%, plus de deux fois l’indice général des prix. L’affranchissement du courrier : +120%. Les restaurants : + 47%.



