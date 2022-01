20 ans de l'euro : que signifient les symboles sur nos billets ?

Aujourd'hui, 19 des 27 pays membres de l'Union européenne utilisent la monnaie unique. Alors, dès les années 1990, les institutions européennes faisant ce choix, et face à la difficulté de respecter la parité et l'équilibre géographique dans les représentations des billets, ces derniers ont opté pour une représentation unique.

Sur les billets en euro, chaque coupure représente une œuvre architecturale symbolisant une période historique artistique : le classique pour les 5 euros, le style roman pour les billets de 10 euros, le gothique pour les coupures de 20 euros, l'époque renaissance sur les 50 euros. Le baroque et le rococo pour ceux affichant 100 euros, la révolution industrielle avec le verre et l'acier en ce qui concerne les coupures de 200 euros. Enfin les architectures modernes du XXe siècle pour les billets de 500 euros.

Si l'unité est de mise sur les billets, ce n'est pas le cas pour les pièces de monnaies. Les revers de chacune d'elles sont propres aux pays membre. Ainsi, en France, les pièces d'un et deux euros représentent un arbre symbole de vie, de croissance et de pérennité. Pour celles de 10, 20 et 50 centimes, la Semeuse représente le rayonnement économique et culturel du pays tout en mettant en avant la République.

Si nous nous sommes désormais habitués à ces représentations, elles pourraient très bien changer. En effet, l'Eurosystème (réunissant les banques européennes), doit se réunir pour faire figurer des personnalités historiques européennes. Une petite révolution qui ne devrait pas intervenir avant plusieurs années.