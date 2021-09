11 septembre 2001 : quels documentaires voir ou revoir pour les 20 ans des attentats ?

Ceux en âge de se souvenir savent tous ce qu'ils faisaient ce mardi 11 septembre 2001. Ce jour-là, le monde entier découvrait stupéfait ces images d'avions se crashant volontairement dans les Twins Towers de New York.

Les États-Unis sont alors la cible d'une attaque coordonnée et minutieusement préparée par l'organisation jihadiste Al-Qaïda dirigée par Oussama Ben Laden. Elle frappe Manhattan et le Pentagone près de Washington.

En 20 ans, ces vidéos, ces photos, sont devenues familières aux téléspectateurs désireux de mettre du sens sur ce qu'ils voyaient. De nombreux documentaires ou œuvres de fictions ont relaté des évènements qui ont aussi trouvé leur place dans les livres d'Histoire.

Pour ce tragique anniversaire, quels documentaires voir ou revoir dans la profusion des programmes offerts par les télévisions ou les plateformes de streaming ?

"Turning Point" (Netflix)

Netflix propose ainsi une série documentaire de cinq épisodes de 60 minutes consacrée au 11-Septembre : Turning Point : le 11 septembre et la guerre contre le terrorisme. L'ambition ici est de tenter de comprendre les raisons qui ont poussé Al-Qaïda à frapper l'Amérique en son cœur, puis aux travers d'archives rares et des témoignages saisissants, de lancer un regard critique sur la politique étrangère conduite par Washington depuis 20 ans, jusqu'à la récente déroute en Afghanistan.

Trois documentaires sur W9

W9 consacrera samedi une partie des ses programmes aux attentats du 11-Septembre, avec pas moins de trois documentaires. Dès 12h50, 11 septembre 2001, le jour où le monde a basculé reviendra sur le déroulé de cette journée via le détournement des avions et les échanges radios entre les contrôleurs aériens, témoins impuissants d'une catastrophe imminente.

La chaîne du groupe M6 diffusera ensuite (13h40) 11 septembre, la caserne des héros, ou l'histoire de Ten House, la caserne de pompiers située à côté des Twin Towers. Le 11 septembre 2001, les membres de cette unité sont les premiers sur les lieux. Archives rares et témoignages forts y révèlent le courage et le sacrifice de ces hommes, devenus de véritables héros américains.

À 14h50, le magazine Minute par Minute consacrera enfin un numéro exceptionnel aux attaques de New York : 11 septembre 2001 : le jour où l’Amérique a été attaquée. Un document évènement également programmé dès ce vendredi, à 21h05 sur W9.

"New York, 11 septembre", des frères Naudet

C'est sans doute le film qui aura décrit au plus prêt l'horreur des tours jumelles, ce matin du 11 septembre. Deux jeunes réalisateurs français, Jules et Gédéon Naudet, sont à Manhattan pour y tourner à l'origine un documentaire sur les pompiers new yorkais.



Diffusé un an après le drame sur CBS, leur film contient la seule image connue du vol 11 American Airlines heurtant la tour nord du World Trade Center. Accompagnant les secours, les images de leur caméra constitueront un témoignage inestimable de ce qui se passe dans les tours au moment des attaques, jusqu'à leur effondrement. Un document historique.

"11/09 : un jour dans l'Histoire" (National Geographic)

La chaîne National Geographic propose également une conséquente série documentaire sur le 11-Septembre (également visionable sur Disney+). Produite en collaboration avec le mémorial du 11 septembre, 11 septembre : un jour dans l'Histoire reprend la chronologie complète des attentats sur six épisodes, en se basant sur un travail de documentation titanesque : plus de 230 heures d'entretiens et près de 1.000 heures d'archives consultées.

"Fahrenheit 9/11", une Palme d'or controversée

Enfin, une sélection des documentaires sur le 11-Septembre ne serait pas complète sans la mention de Fahrenheit 9/11. Sorti en 2004, et récompensé de la Palme d'or, ce film controversé de Michael Moore est l'une des charges les plus virulentes contre le président américain George W. Bush, au pouvoir lors des attentats. Le réalisateur y retrace les liens entre la famille Bush et la famille Ben Laden, et soutient que ce sont les intérêts financiers en Irak qui ont conduit à l'invasion du pays en 2003, deux ans après les attentats.