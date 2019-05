VIDÉO - Une femme se prend pour un cheval et fascine les internautes

publié le 17/05/2019 à 15:17

Vous êtes sur le point de regarder une vidéo absolument fascinante qui fait le tour du monde depuis maintenant trois jours. Plus de 15 millions de personnes l'ont déjà vue et des milliers l'ont partagée. Elle montre une femme assez exceptionnelle puisqu'elle se prend pour un cheval et agit comme tel.



Son identité est inconnue mais ses performances sont, elles, reconnues sur Twitter. Cette jeune femme blonde a été filmée en train de marcher, trotter puis galoper à quatre pattes comme un équidé. On l'aperçoit dans un premier temps courant sur un chemin de campagne, puis dans un jardin jouant avec son chien. Mais le plus impressionnant c'est la dernière phase de la vidéo où on la voit sauter par dessus une table et des bancs de jardin, comme le ferait un cheval lors d'une course d'obstacles.

Une imitation impressionnante de réalisme, qui laisse les internautes pantois. L'un d'entre eux commente, par exemple, "Ce saut était incroyable". "Pourquoi son dos n'est-il pas brisé ?" s'étonne un autre. On peut également lire : "Une âme de cheval s'est réincarnée dans un corps de fille".