publié le 16/05/2019 à 16:32

La magie des réseaux sociaux pourrait bien encore opéré. Sandrine, une femme de 34 ans, a créé une page Facebook dans le but de retrouver l'homme dont elle est tombée amoureuse, le vendredi 12 avril dernier dans le "Ouigo 7851" entre Paris et Nice.



Durant le trajet, Sandrine et ce fameux inconnu ont "échangé de nombreux regards, les avons souvent laissé se fuir, réussissant parfois à les laisser se soutenir". Malheureusement pour elle, il n'était plus là lorsqu'elle s'est décidée à le rejoindre à sa descente sur le quai, en gare de Toulon. "Plusieurs minutes de trop" concède t-elle.

La trentenaire a donc décidé de faire appel aux internautes pour l'aider à le retrouver : "Si tu reconnais quelqu’un que tu connais, je t’invite à laisser un message sur cette page. Qui que tu sois, je t’invite à partager cette page. C'est grâce aux partages que j'ai le plus de chances de le retrouver".

Un mois après, toujours aucun signe de lui

Les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre puisque la publication a été commentée plus de 700 fois et partagée à près de 4.000 reprises. Entre ceux qui s’interrogent sur une éventuelle blague et ceux qui croisent les doigts pour qu’elle ait une chance de retrouver son bel inconnu, cette histoire insolite ne manque pas de faire réagir. Mais un mois après la création de la page, il n'y a toujours aucune trace du voyageur.



Sandrine a même dressé son portrait robot pour pouvoir le retrouver : "Tu es grand et mince. Tes cheveux sont châtains, tes yeux verts je crois, et ta barbe presque blonde, avec des pointes de blanc. Tu as approximativement entre 33 et 43 ans".



Cette femme a promis d'informer les internautes si la chance venait toquer à sa porte et qu'elle parvenait à le retrouver. Pour l'heure, le mystère court toujours.