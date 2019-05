VIDÉO - Les gorilles non plus n'aiment pas la pluie

publié le 15/05/2019 à 21:54

Vous n'aimez pas la pluie ? Sachez que les gorilles non plus. La preuve avec ces images, visionnées plus de 8 millions de fois sur Facebook. La scène a été tournée dans un zoo de Caroline du Sud, et comme nous, ces animaux font tout pour s'abriter et éviter les gouttes.



La vidéo a été diffusée par Brooke Husinger, une gardienne de zoo, avec cette légende : "Les gorilles sont magnifiques, des créatures majestueuses pleines de grâce et de beauté... sauf quand il pleut". Partagée plus de 105.000 fois, la vidéo a fait rire beaucoup d'internautes.

Et il y a de quoi... Sur la vidéo, les gorilles qui veulent éviter la pluie parviennent à faire d'étranges grimaces lorsqu'ils sont touchés par quelques gouttes, avant de se précipiter dans leur enclos couvert. Une attitude presque humaine qui n'est pas sans rappeler l'histoire des gorilles qui prennent la pose, au Congo, ou encore celle de ce jeune chimpanzé qui consulte Instagram.