publié le 15/05/2019 à 17:16

Jamais une telle somme n'avait été empochée dans l'établissement. Un homme a remporté plus d'un million d'euros au Casino Barrière de Deauville (Calvados), la semaine du 6 au 12 mai 2019, en multipliant les victoires, rapporte Paris-Normandie ce mercredi 15 mai.



Le joueur avait tenté sa chance à un jeu de hasard, la roulette russe, à plusieurs reprises. La chance lui a souri non pas une, mais plusieurs fois. "En enchaînant les victoires pendant trois jours, le client a cumulé plus d'un million d'euros de gain", a affirmé l'établissement dans un communiqué.

Cette somme représente un record pour le casino. Au mois d'octobre, trois gros lots de 31.000, 10.000 et 12.000 euros avaient été remportés le même jour, précise le journal.

Attention, jouer comporte des risques d'endettement, d'isolement et de dépendance.