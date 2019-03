VIDÉO - Un alligator géant vient perturber une partie de golf

publié le 29/03/2019 à 16:45

Des golfeurs se souviendront longtemps de leur partie sur le green de Savannah Harbor, dans l’État de Georgie, ce dimanche 24 mars. Non pas pour leur niveau de jeu mais parce qu'un gigantesque alligator est venu s'inviter au milieu du parcours, avançant lentement avant de plonger dans l'eau d'une rivière voisine, sans faire de dégât.



Il ne s’agissait pas d’une compétition officielle mais simplement d’une partie entre amateurs de la petite balle blanche. La scène a été immortalisée par Ed Vance, un Américain qui n'est pas prêt d'oublier ce moment insolite : "J’ai instinctivement mis la main dans mon sac de golf, j’ai attrapé mon téléphone et j’ai commencé à le filmer. Je pensais que mon fils de quatre ans adorerait ça. Nous étions tous stupéfaits" a-t-il déclaré au Huffington Post.



Les alligators américains peuvent mesurer jusqu’à six mètres de long et peser 500 kg. Ces reptiles sont très nombreux dans l’État de Georgie, où on en dénombre entre 200.000 et 250.000, selon le ministère des Ressources naturelles de l'État.