États-Unis : une femme tuée par un alligator alors qu'elle promenait son chien

publié le 24/08/2018 à 18:15

Alors qu'elle promenait son chien, une femme de 45 ans a été tuée par un alligator lundi 20 août en Caroline du Nord, aux États-Unis. Un témoin a raconté qu'il était environ 9h30 lors qu'un alligator de 2,30 mètres a surgi d'un lagon de la résidence privée de la victime pour attraper l'animal de compagnie.



"L’alligator a attrapé la laisse au lieu du chien. Il y a eu une lutte acharnée où elle essayait de récupérer son chien en tirant sur la laisse, mais finalement, l’alligator les a emportés, elle et son chien, dans l’eau", a précisé le chef du département des ressources naturelles de Caroline du Sud, Sam Chappelear, au quotidien local The Island Packet et rapporté par La Dépêche.

Témoin de la scène, un voisin a contacté les secours. Rapidement arrivés sur les places, ils ont retrouvé le corps de la femme gisant non loin de là. Selon les premiers éléments de l'enquête, elle serait morte noyée. Son chien en revanche a été retrouvé en bonne santé.

L'alligator a été retrouvé puis euthanasié dans la journée par le département des ressources naturelles de Caroline du Sud. C'est la première fois qu'un tel drame arrive dans cet État américain depuis plus d'une dizaine d'années.