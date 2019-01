publié le 31/01/2019 à 09:38

"Ma pauvre Cécile, j'ai 73 ans", chantait Michel Delpech dans sa chanson Quand j'étais chanteur. Des paroles émouvantes. L'artiste mort il y trois ans maintenant aurait eu, en janvier 2019, cet âge mis en musique. Sa femme, Geneviève Delpech a évoqué sur RTL ce classique de la chanson française.



"Il se projetait vieux et ça ne lui déplaisait pas l'idée d'être vieux. Il était transcendé quand il chantait, c'est ce qu'il préférait faire", explique avec émotion la femme de l'artiste. Depuis des mois, elle travaille à cultiver la mémoire de son mari, notamment grâce à un projet de comédie musicale autour de ses chansons.

"Elle se fera dans une belle salle à Paris, c'est l'histoire d'un jeune. Michel sera représenté par aux moins trois hommes, un jeune, un moins jeune et un plus âgé", détaille Geneviève Delpech. "C'est son histoire mais on va broder tout autour et j'espère que fin 2019 ou 2020, la comédie musicale sera présentée au public".

Autre surprise : elle dévoile qu'il existe une vingtaine de titres restés secrets de l’interprète du Loir-et-Cher. "Ce sont des chansons inédites qu'il avait enregistrées et qu'il n'avait pas voulu sortir parce qu'il ne trouvait pas le travail parfait et ça me pose un problème de conscience", explique-t-elle avant d'ajouter : "Personnellement, je les trouve très belles."



Geneviève Delpech se laisse donc le temps de la réflexion pour consulter des amis artistes avant toute décision. L'émotion est toujours palpable : "Je ne peux pas écouter Michel pour le moment, ça m'est très difficile." En tout, ce sont deux albums, enregistrés à deux périodes différentes, précise-t-elle.