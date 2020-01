publié le 13/01/2020 à 14:00

Elle a chuté, elle a perdu son soutien-gorge sur scène et elle a été élue. Celine Van Ouystel, 23 ans, vient de remporter la couronne de Miss Belgique ce week-end au Proximus Theater à LA Panne.

Originaire d'Anvers et diplômée en droit, la jeune flamande a réussi à séduire le public et le jury avec son entrée fracassante. Alors qu'elle descendait les marches dans sa longue robe blanche et bleue, la jeune femme s'est pris les pieds dedans et a trébuché.

Celle qui grâce à ses 70.000 abonnés Instagram, a été élue "Miss réseaux sociaux" peu de temps avant l'élection Miss Belgique s'est relevée tout sourire et a continué son défilé l'air de rien. Pourtant dans sa chute, la candidate a perdu son soutien-gorge, qu'elle a abandonné sur le sol comme si de rien n'était.

Une scène qui n'a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, mais qui n'a pas empêché la jolie blonde d'obtenir la célèbre couronne de cette 91e édition de Miss Belgique. Elle succède ainsi à Elena Castro Suarez.

🙈 Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène 😅 La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay⏭ https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

La lauréate n'est pas la seule candidate de cette édition à avoir trébuché dans ces escaliers. Deux autres miss ont elles aussi été malmenées par ces marches samedi soir. À défaut d'avoir perdu un soutien-gorge, Celine Van Ouystel a remporté la couronne.