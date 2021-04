publié le 09/04/2021 à 19:08

Un simple coupe-ongles n'aurait jamais fait l'affaire. Annaya Williams, une américaine détentrice du record des ongles les plus longs de la planète, a décidé de les faire couper. Après les avoir laissés pousser pendant 30 ans, elle a souhaité mettre fin à son record.

Ses ongles ont tout de même été mesurés une dernière fois avant de passer à l'acte, ils mesuraient alors 733,55 centimètres. Elle bat ainsi le record qu'elle avait elle-même établi en 2017 (576,4 cm). Le Guinness World Records précisait à l'époque qu'il lui avait fallu "plus de deux bouteilles de vernis à ongles et 20 heures pour faire sa manucure", relaye Ouest-France.

"Je fais pousser mes ongles depuis quelques décennies maintenant. Je suis désormais prête pour une nouvelle vie. Je sais qu’ils vont me manquer, mais il est temps pour eux de partir", confie Annaya Williams au Guinness. Après avoir été découpés à l'aide d'une scie électrique à rotatives, les ongles de l'Américaine seront exposés au musée Ripley’s Believe It or Not ! à Orlando, en Floride.