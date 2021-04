Séoul : un couple vandalise une œuvre à 440.000 dollars sans le savoir

publié le 08/04/2021 à 23:51

Une erreur qui coûte cher. La ville de Séoul accueille actuellement l'exposition "Street Noise", un évènement majeur du street-art dans le monde. Un jeune couple s'est rendu à ladite exposition et, sans le vouloir, y a laissé des traces.

En arrivant au sein du musée, les deux amoureux tombent nez à nez avec un imposant tableau, de 7 mètres sur 2. Il s'agit de l'œuvre de l'artiste américain JonOne, composée d'une fresque, de pots de peinture et des accessoires qui ont servi à la réaliser, précise ABC News, relayé par Ouest-France. Ce sont d'ailleurs ces derniers qui ont induit en erreur le jeune couple.

Lorsqu'ils aperçoivent les pots et des pinceaux devant eux, ils ne peuvent résister à leur penchant artistique. Ils sont en fait en train de peindre sur une œuvre estimée à 440.000 dollars, soit environ 370.000 euros. La sécurité s'est aperçue des ravages qu'ils ont inconsciemment commis et ont prévenu la police. Le couple se défend et assure que sur le moment ils pensaient qu'il s'agissait d'un "happening" artistique, où chacun était invité à participer.