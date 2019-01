publié le 08/01/2019 à 18:30

Plus qu’un concert, c’est une véritable performance. Jamais un concert de musique classique n'avait été organisé à une telle hauteur. L'artiste Evelina De Lain a offert un récital à 5.000 mètres d'altitude, à Shingo-la, dans l'Himalaya.



Sa prestation de quatre-vingt-dix minutes, composée notamment du prélude "de la goutte d’eau" de Chopin a été réalisée sur un piano, tout droit venu de Londres. Ce concert "dans les nuages" avait pour objectif de lever des fonds pour une association qui soutient les personnes atteintes de fibrose kystique.

Il y a 14 ans, l'artiste britannique d'origine ukrainienne avait presque totalement perdu l'usage de ses mains suite à des microtraumatismes chroniques. Au-delà de ce projet fou, c'est donc un exploit personnel réalisé en septembre dernier, et dont on découvre les images aujourd'hui.

"Un sentiment incroyable de jouer ici"

L’artiste a toutefois confessé que le froid l'avait moins gênée que le vent : "Je ne sens plus mon visage, je ne peux plus sentir mes mains, ni mon pied droit... mais c'est très certainement la chose la plus dingue que j'ai faite". Avant d’ajouter : "C'est un sentiment incroyable de jouer ici. Il fait froid, ce n'est pas très confortable. À un moment j'ai cru que mes doigts allaient rester collés sur les touches".



Une performance extrême qui n’est pas sans rappeler celle de Ludovico Einaudi, en 2016. Le pianiste italien s'était installé en plein glacier norvégien, sur une plateforme imitant un iceberg, pour réaliser un récital de 2 min des plus poétiques.



En 2013, Metallica avait mis le feu à la banquise en Antarctique. Coiffé de bonnets et de chapkas, le groupe de Heavy Metal a joué devant une foule de privilégiés, sous un dôme en verre. Il faisait déjà -12 degrés dehors. Des musiciens de l'extrême qui n'ont pas froid aux yeux pour relever tous les défis.