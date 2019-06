VIDÉO - À 10 ans, il lance un appel pour retrouver les photos de sa mère décédée

publié le 20/06/2019 à 16:30

"Salut, je suis Gino Lopez. Aujourd'hui, j'ai oublié mon téléphone cellulaire dans un taxi que j'ai pris, et il y avait des photos et des vidéos de ma mère morte quand j'étais très jeune".

C'est avec ces mots touchants que Gino Lopez, un Argentin de 10 ans, lance sa vidéo, diffusée le 13 juin dernier sur les réseaux sociaux.

Longue d'une quarantaine de secondes, on peut y voir le jeune garçon, chez lui, demander de l'aide et offrir ses économies à celui qui lui rapportera son téléphone portable, oublié mi-juin dans un taxi de sa ville. Sur ce téléphone se trouvait des photos-souvenirs de sa mère, décédée d'une leucémie. Une demande touchante, qui est rapidement devenue virale sur internet.

"Que des gens de bonne volonté le trouvent et me le donnent. J'ai toutes mes économies comme récompense", explique ainsi Gino face caméra.

> Gino Lopez, 10 ans, demande qu'on l'aide à retrouver son téléphone où sont stockées les photos de sa mère décédée. Le garçon a offert de "casser sa tirelire" en récompense.

Quand elle me manque, je vois ses vidéos et j'entends sa voix " Partager la citation





L'épreuve de Gino a commencé il y a quelques semaines, lorsqu'il est monté dans un taxi avec sa grand-mère Dora. En sortant, il oublie son téléphone cellulaire sur le siège arrière du véhicule, raconte le journal argentin La Vanguardia.

Le jeune garçon explique dans la vidéo combien il est important pour lui de localiser ce téléphone : "Quand elle [ma mère] me manque, je vois ses vidéos et entends sa voix, et je ne veux pas l'oublier", dit-il.

Né dans la ville argentine de Cordoue, au nord-ouest de Buenos Aires, Gino vit actuellement chez ses grands-parents. En 2010, à 1 an à peine, il perd sa mère, atteinte à 22 ans d'une leucémie. Peu de temps après, son père l'abandonne. Les grands-parents de Gino décident alors de le recueillir et de s'occuper de lui.

Face à l'émotion, des habitants se mobilisent

Le téléphone portable qu'il cherche est un Samsung J7 Prime : "Je suis sûr que le chauffeur de taxi n'en a pas, je le connais et c'est quelqu'un de très bien", a déclaré la grand-mère du petit garçon aux médias argentins, en précisant que d'autres passagers étaient montés dans le véhicule, mais qu'aucun d'eux n'avait dit avoir trouvé son téléphone portable.



Peu après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux, David, le propriétaire d'un magasin de technologie à proximité, lui a offert un nouveau téléphone et a proposé une récompense à ceux qui rendraient le précieux appareil : leur offrir un nouveau téléphone mobile comme celui que Gino a perdu.



En même temps, il a offert un cadeau au jeune garçon : un t-shirt de l'équipe de football argentine et des lunettes haute définition. Un geste réconfortant, mais qui ne remplace par les précieuses photos perdues. Gino Lopez espère toujours aujourd'hui que quelqu'un lui rende les photos de sa mère.