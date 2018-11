Une illusion d'optique prétend évaluer votre niveau de stress, l'artiste dément

publié le 21/11/2018 à 20:02

Une illusion d'optique circule sur les réseaux sociaux depuis plusieurs jours. Créée par l'artiste Yurii Perepadia, un graphiste et illustrateur ukrainien, cette image fait parler d'elle pour sa capacité supposée à déterminer si une personne est stressée ou non.



Publiée sur Tumblr, l'image était accompagnée d'un message indiquant comment l'interpréter : "Si ça ne bouge pas ou si ça bouge un peu, vous êtes en bonne santé et vous avez bien dormi. Si ça bouge lentement, vous êtes un peu stressé ou fatigué. Si ça bouge continuellement, vous êtes stressé."

Devenue virale, cette illusion d'optique, présentée comme étant l'oeuvre du professeur de neurologie japonais Yamamoto Hashima, a fait l'objet de toutes les analyses sur les réseaux sociaux. En effet, les internautes ont cru qu'il s'agissait là d'un test de résistance psychologique. Certains internautes se sont même demandés s'ils pouvaient se servir de ce test envers leur employeur.

Sur Instagram, le créateur de l'illusion s'est vu forcé de rétablir la vérité. Dans un long message, il précise qu'il ne s'agit aucunement d'un test psychologique. "J'ai dessiné cette illusion d'optique dans Adobe Illustrator le 26 septembre 2016. (...) Le psychothérapeute japonais Yamamoto Hashima n'a rien à voir avec cette image. De plus, Yamamoto Hashima n'existe pas vraiment", explique-t-il.