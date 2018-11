publié le 16/11/2018 à 15:46

Un exutoire. C'est sans doute ce qu'il fallait à cette femme, après son divorce et ce qu'elle a choisi est symbolique : faire exploser sa robe de mariée. Kimberly Santleben-Stiteler, une Américaine, a sollicité l'aide de son frère pour réaliser cette divorce party.



"C'était tellement génial ! C'était beaucoup plus gros et fort que ce que j'avais pu imaginer", a expliqué la jeune divorcée à Circa. L'explosion a en effet été très forte et a été entendue à plusieurs kilomètres à la ronde. "Des personnes à une vingtaine de kilomètres nous ont dit qu'elles avaient entendu l'explosion", a détaillé Kimberly Santleben-Stiteler.

Elle a tout de même précisé que faire exploser sa robe n'était pas quelque chose d'anodin. "Je le recommanderai seulement à des personnes qui savent utiliser ce dispositif".