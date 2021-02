Un marin américain retrouve son portefeuille perdu en Antarctique en 1968

et AFP

publié le 07/02/2021 à 03:35

Si vous avez perdu votre portefeuille récemment, gardez espoir : un Américain de 91 ans a réussi à retrouver le sien, égaré en Antarctique il y a plus d'un demi-siècle ! Paul Grisham, ex-météorologiste de la Marine américaine, ne se souvenait même plus d'avoir perdu l'objet quand des inconnus l'ont contacté pour le lui remettre par courrier, a raconté jeudi le quotidien de Californie The San Diego Union-Tribune.

La découverte fortuite s'est faite au moment de la destruction en 2014 de la base scientifique sur l'île de Ross où était stationné le marin en tant que prévisionniste d'octobre 1967 à novembre 1968. Le portefeuille de Grisham était ainsi caché derrière un vestiaire et contenait, entre autres, sa carte d'identité de la Navy, son permis de conduire, des consignes en cas d'attaque biologique ou chimique, et... un ticket de rationnement pour la bière.

Le marin étourdi s'est dit "époustouflé" qu'autant de personnes se soient démenées pour réunifier le portefeuille à son propriétaire. Car c'est toute une chaîne de bons samaritains qui a permis la réunification de l'objet à son propriétaire. L'un des responsables d'un groupe de recherche en Antarctique a ainsi contacté un de ses anciens employés qui avait déjà réussi une telle opération avec un bracelet de marin découvert dans un magasin. Avec sa fille, ils ont fait appel à une fondation pour vétérans, qui ont contacté de leur côté l'Association du service météorologique naval dont Paul Grisham était membre.