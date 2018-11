Grâce à Facebook, un portefeuille perdu il y a 60 ans restitué à la famille

publié le 08/11/2018 à 21:46

Si vous égarez vos papiers, ne perdez jamais espoir. Perdu il y a 60 ans dans un restaurant du Ier arrondissement de Paris, ce portefeuille va finalement être restitué à son propriétaire. Christian David, directeur de l'établissement, a en effet trouvé l'objet dans la cale du restaurant il y a 5 ans, comme il l'a expliqué à 20 Minutes. Par pur hasard.



Profitant de son départ à la retraite, Christian décide de lancer un appel sur son compte Facebook, le 29 octobre dernier. Il poste alors une photo où on peut voir plusieurs clichés ainsi qu'un passeport au nom d'une certaine Émile Saffioti, née en 1929 et domiciliée à Cannes.

Après cinq jours, le post, relayé plus de 1.000 fois, arrive finalement jusqu'aux enfants du propriétaire. "Merci à tous pour votre communication et pour une Happy End de cette aventure (...) Les deux enfants de Émile Saffioti sont entrés en contact avec moi et sont très émus de cette trouvaille", explique Christian David le 2 novembre sur Facebook.

Le propriétaire du portefeuille étant aujourd'hui décédé, c'est son fils, Éric Saffioti, qui va récupérer l'objet dans les prochains jours. Un souvenir vieux de 60 ans, à l'histoire hors du commun.