Crédit : Capture YouTube To The Stars Academy of Arts & Science

publié le 21/09/2019 à 06:37

Entre la fin 2017 et début 2018, le New York Times a diffusé des vidéos filmées par des pilotes de l'US Navy en 2004, 2014 et 2015 en Virginie, en Floride ainsi qu'à la frontière mexicaine dans des zones réservées aux exercices militaires.

Sur les séquences, les pilotes s'étonnent devant des formes non-identifiées, ressemblant à un engin ou une soucoupe volante et allant à particulièrement vite. Lorsque les vidéos ont été diffusées par le New York Times, Joseph Gradisher, un porte-parole de la Marine, s'était justifié en évoquant la possibilité d'un drone commercial ou privé mais avait tout de même déclaré qu'un programme d'étude de ces phénomènes avait été ouvert.

Le 10 septembre dernier, Joseph Gradisher a répondu aux questions du site d'informations The Black Vault et a donné une toute autre version. "La Marine désigne les objets contenus dans ces vidéos comme des phénomènes aériens non identifiés", a-t-il déclaré, ajoutant que ces vidéos n'étaient pas destinés à être montrées au public.

> FLIR1: Official UAP Footage from the USG for Public Release