Tiko, un perroquet fascinant qui est tombé amoureux de sa maîtresse

publié le 17/11/2020 à 12:42

Tiko est né en captivité dans la jungle du Costa Rica mais il a toujours vécu aux États-Unis et il a toujours eu un sacré caractère. Un jour, sa maîtresse tombe malade, elle ne peut plus le garder mais une jeune femme craque pour son plumage multicolore, vert et rouge, avec un peu de bleu sur la tête et au bout des ailes.

Elle, c'est Joanna, ornithologue, spécialiste des mouettes mais bon, un perroquet aussi beau, impossible de résister. Il est beau, Tiko, mais il est triste, et ça se voit. Il reste là, prostré, le regard vide, dans la cage où on l'a enfermé car il est trop agressif, trop sensible en fait, il ne fait pas son deuil. Alors Joanna décide de l'adopter, avec son mari, lui aussi il est ornithologue. C’était en 1986. Tiko avait 36 ans. Et c'est le début d'une grande aventure que l'on peut lire dans 30 millions d'amis.

D'abord, pour combattre la dépression, Joanna fait en sorte de rassurer Tiko, lui montrer qu'on va s'occuper de lui, qu'il n'est plus seul.

Un perroquet amoureux

L'ornithologue sait s'y prendre, forcément. Elle connaît les codes des perroquets. Dévoiler sa vulnérabilité, soutenir le regard de l'oiseau, lui parler doucement et le miracle se produit : Tiko se laisse approcher et caresser et du coup on le laisse sortir de sa cage. Sauf que là, nouveau changement d'humeur, il est tout le temps de mauvais poil, il crie, il pince sans raison, il machouille les stylos. Joanna comprend que ce n'est pas la peine d'essayer de le dompter, il faut l'apprivoiser et elle a la bonne idée : lui offrir ses friandises préférées, du chocolat et des noix. Là encore, ça marche, le perroquet se calme.

Cette harmonie retrouvée dure cinq ans, et puis ça se gâte. Tiko redevient bruyant, agité, désagréable...Rien ne peut le calmer, sauf non, pas le chocolat ni les noix, mais les caresses de Joanna. Comportement classique du jeune mâle adulte quand il est amoureux. Oui, 40 ans, c'est jeune pour ce genre de bestiole.



Tiko en pince pour Joanna, et ça se confirme très vite : le voilà qui commence à chercher le meilleur endroit pour faire son nid et accueillir sa future couvée. Il roucoule, il léchouille, il est collant comme un vieux chewing-gum et il lui sort le grand jeu : parade amoureuse, toilettage mutuel, régurgitation de ses aliments préférés rien que pour elle. Complètement love...

L'un des plus vieux perroquets au monde en captivité

Tellement love love, Tiko, qu'il est aussi terriblement jaloux ! Ou juste protecteur peut-être, mais le résultat est le même : il prend le mari de Joanna en grippe. Il lui tire les cheveux, il le poursuit dans toute la maison. Un vrai vaudeville ! Joanna imagine bien lui présenter une jolie perroquette, pour calmer ses ardeurs mais elle le sait, la plupart du temps, les perroquets qui vivent avec l’homme rejettent leurs congénères.

Avec le temps, le ménage à trois a fini par fonctionner : "Tiko est devenu mon ami secret, dit Joanna, un ami capable de deviner mon humeur, de prévoir ce que je vais dire, mes gestes... C'est un emmerdeur, mais il prévient des dangers potentiels, il veille nuit et jour sur sa maîtresse malade".

Lorsqu'un perroquet donne son cœur, c'est pour toujours, paraît-il. Tiko a aimé Joanna jusqu'à sa mort l'an dernier, à 69 ans. Ce qui a fait de lui l’un des plus vieux perroquets au monde en captivité. Sa fiancée lui a dédié un livre, le perroquet qui m'aimait. Et c'est à lire, donc, dans 30 millions d'amis.