Pourquoi une croyance fausse est à l'origine de l'alliance des mariés

publié le 08/04/2021 à 07:01

Vous le savez, les futurs époux se passent une alliance à l’annulaire gauche, "annulaire", qui vient du latin "annulus" qui veut dire anneau. Et si on a décidé de mettre une bague à ce doigt-là, depuis le VIème siècle avant Jésus-Christ, c'est à cause des Grecs.

Ces derniers pensaient que dans l’annulaire gauche, il y avait une veine, "la veine de l’amour", qui reliait ce doigt directement au cœur. En portant une bague, on montrait ainsi symboliquement que notre cœur était pris. Mais surtout cet anneau de métal protégeait le doigt et donc la fameuse veine. Sauf qu'en fait elle n’existe pas et que tous nos doigts sont reliés de la même façon à notre cœur.

Après, c’est la religion qui a pris le relais. Les catholiques ont conservé l'alliance sur l'annulaire gauche, les protestants et les orthodoxes ont choisi le droit. En Inde aussi on se glisse l’alliance au deuxième doigt mais de pied, appelé minji pour la femme et metti pour l'homme. Enfin en Chine, l'annulaire droit est le doigt de l'alliance mais pour une raison très étonnante...

Les Chinois attribuent chaque doigt à un membre de leur famille. L'annulaire représente le conjoint. Pourquoi ? Suivez ce que je vous dis : collez vos deux paumes de main ensemble, repliez les deux majeurs vers l'intérieur. Essayez maintenant de décoller les doigts similaires à tour de rôle. Les pouces, les index, les auriculaires se décollent mais pas l'annulaire ! Et oui chez les Chinois, le lien du mariage est le plus fort.

