Italie : il engage un homme de main sur le dark web pour dévisager son ex-fiancée

et AFP

publié le 07/04/2021 à 21:28

Un plan digne d'un "film à suspense contemporain", juge la police italienne. Celle-ci a annoncé ce mercredi 7 avril avoir déjoué un plan "cauchemardesque" en arrêtant un homme qui voulait que son ex-fiancée soit estropiée et défigurée à l'acide par un homme de main engagé sur le dark web. Elle précise que c'est "la première fois" qu'elle parvient à empêcher un crime de ce genre planifié sur Internet.

L'homme en question, un expert en informatique d'une quarantaine d'années, a été assigné à résidence et inculpé de tentative de lésions corporelles graves et de harcèlement. Il a planifié l'agression "dans les moindres détails". Il souhaitait que son ancienne petite amie soit rendue infirme, contrainte à un fauteuil roulant, et avait accepté pour cela de verser à l'homme de main une "somme considérable en bitcoins", a indiqué la police.

Selon l'agence de presse AGI, qui cite des documents judiciaires, l'homme de main aurait dû recevoir au total près de 10.000 euros. Il aurait dû lui jeter l'acide au visage mais sans toucher les yeux et le tout aurait dû ressembler à un cambriolage, selon la même source. La police italienne a précisé avoir commencé à enquêter en février, après avoir été alertée via Interpol par des collègues d'un autre pays européen qui avaient détecté des conversations suspectes sur le dark web.