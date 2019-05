publié le 19/02/2019 à 14:58

C'est ce qui s'appelle voir les choses en grand. Le dimanche 12 juillet 2020, Jérémy et Marc Dupraz, deux frères vignerons sur le domaine familial Dupraz à Apremont, organiseront ce qu'ils appellent "Le Plus Grand Apéro du Monde en Montagne". Ces Savoyards ont même crée une page Facebook spécialement pour l'occasion, qui compte déjà 1.000 participants et 10.000 personnes "intéressées".



Avec l'élaboration de ce vaste projet qu'ils comptent mettre en place au mont Granier, dans le massif de la Chartreuse, le Domaine Dupraz cherche à établir un record du monde pour fêter ses 140 ans. Si aucun chiffre officiel n'a été clairement établi par le Guiness World Record, les précédentes manifestations du même genre ont été enregistrées autour de 3.500 personnes.

Contacté par Rtl.fr, Jérémy Dupraz nous explique l'origine même de ce rassemblement : "Cela faisait longtemps que l'on réfléchissait, en famille, comment marquer le coup pour cet anniversaire. Et puis l'idée du plus grand apéro du monde est arrivée et nous nous sommes dit 'pourquoi pas ?' Tout est parti de là".

5.000 à 6.000 personnes attendues

La famille Durmaz se prépare donc en amont, avec l'objectif du record en ligne de mire : "On a un an pour se projeter. On veut que ce soit un moment convivial qui sera gratuit. Nous seront vigilants à l'impact sur l'environnement pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de débordements".



Jérémy et son frère ont même commencé à se préparer pour ce jour qu'ils veulent "historique" : "On va concocter des T-shirt avec l'inscription "J'y serai" ou "J'y étais" et nous nous sommes déjà organisés, en collaboration avec des producteurs savoyards, pour créer des paniers garnis que les gens pourront venir chercher au domaine avant l'événement".



Les deux frères sont en contact avec la préfecture d'Isère qui envisage entre 5.000 et 6.000 personnes présentes au mont Granier, en juillet 2020, ce qui constituerait bien un nouveau record du monde. Le vigneron appelle tous les horizons à venir participer à cette fête : "Tout le monde est le bienvenu, peut importe son identité. On veut que ce soit ce soit un moment convivial où on s'amuse avant tout".